Петербургские врачи достали из мужчины гигантский половой член

Инородное тело находилось в прямой кишке петербуржца.

В одну из петербургских больниц доставили мужчину с диагнозом "инородный предмет в прямой кишке". Пациент буквально кричал от боли. Об этом сообщает портал "Доктор Питер".

Инцидент произошел 31 октября, однако в сеть информация просочилась только на днях. За час врачи осмотрели больного и приняли решение оперировать. Проведя полосную операцию, хирурги извлекли из тела страдальца товар из секс-шопа в виде огромного полового члена. Известно, что "игрушка" сдавила сосуды так, что наступила временная ишемия кишечника, была серьезно травмирована прямая кишка.

Как рассказал "МК" хирург Андрей Литвиненко, петербургские врачи совершили настоящее чудо. Он отметил, что счет шел на минуты, и медики очень оперативно сработали. Такой большой инородный предмет мог привести к развитию некроза кишечника. Пришлось бы вместе с половым членом удалять некротизированную кишку, мужчина мог бы остаться инвалидом. А если бы медики медлили еще, то инфекция от сдавленного кишечника попала бы в кровь, развился бы перитонит, сепсис, и пациент бы умер.

В настоящий момент пострадавший находится в удовлетворительном состоянии. Однако лечение пока не закончено.

Отметим, что инцидентом заинтересовалась полиция. Врачи сфотографировали извлеченный предмет в операционной и опубликовали этот снимок в сети. Также в больнице создана специальная комиссия, которой предстоит выяснить причину нарушения врачебной тайны и санитарных норм. Виновных могут привлечь к административной ответственности.

Ранее мы писали, что хирурги Елизаветинской больницы удалили пациентке гигантскую грыжу.

Фото: "Доктор Питер"