Хозяин гигантского фаллоса прокомментировал действия врачей во время операции

Мужчина не будет выдвигать против медиков обвинения.

Петербуржец, из которого недавно медики вытащили огромный резиновый фаллос, дал интервью "Фонтанке.ру". Мужчина заявил журналистам, что надеется, что его история станет хорошим уроком. Он не считает, что врачи, проводившие операцию, поступили этично. Местный житель недоволен появившимися в социальных сетях фотографиями и видеозаписью процесса операции.

На видеозаписи хорошо заметно, что часть присутствующих не занимается делом и операцией, а чувствует себя участниками шоу с эмоциональными всплесками заметил мужчина

Он рассказал, что заснятые медперсоналом кадры ему прислали друзья уже спустя несколько часов после операции. Однако претензий к хирургу и тем, кто его лечил, петербуржец выдвигать не планирует.

Если бы я был врачом и ко мне поступил пациент с такой большой игрушкой? Да, я бы сделал фото, но исключительно в профессиональных целях. С медицинской точки зрения мои физиологические особенности уникальны, поэтому с исследовательской позиции – это правильный профессиональный шаг напомнил пациент

Он добавил, что поступил в больницу в тяжелом состоянии. От боли он несколько раз терял сознание. Так как его конфиденциальность сохранена, то претензий не предвидится. Однако если появятся новые видео или раскроется его личность, он задумается о признании вины сотрудников.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Приморье выпустили всех животных из "китовой тюрьмы".

Фото: "Доктор Питер"

