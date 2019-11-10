В Приморье выпустили всех животных из "китовой тюрьмы"

Об этом "Интерфаксу" сообщили в Тихоокеанском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

В воскресенье, 10 ноября, на волю выпустили последнюю партию белух из "китовой тюрьмы" в Приморье. Из бухты Успения на юге края в открытое море вышла 31 белуха.

Операция по выпуску животных в Охотское море началась во вторник, 5 ноября. Сперва с борта научно-исследовательского судна в бухте Успения на свободе оказалось 19 животных.

За происходящим наблюдали представители от российского Greenpeace.

Напомним, в прошлом году в Приморье были выловлены сотни белух и косаток для продажи в Китай. На ситуацию обратили внимание зоозащитники и общественность, которые обратились в Генпрокуратуры и СК РФ. Из-за того, что животных выловили с нарушениями закона, возбудили уголовные и административные дела.

Ранее дрон снял на видео охоту горбатых китов с помощью пузырьковых ловушек.

Видео: newsvlru / YouTube