Дрон снял на видео охоту горбатых китов с помощью пузырьковых ловушек

Киты выпускают из дыхательных отверстий множество пузырьков воздуха и таким образом окружают планктон и маленьких рыбок.

На Аляске морские биологи с помощью беспилотников сняли необычный способ охоты горбатых китов, которые создавали ловушки для добычи в виде спиралей из пузырьков воздуха. Об этом сообщили в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа.

Морской биолог Ларс Бейдер и его коллеги из Гавайского университета с помощью дронов изучали изменение климата на Аляске и его последствия для местных обитателей. В этот момент они стали случайными свидетелями охоты китов.

Киты выпускают из дыхательных отверстий множество пузырьков воздуха и таким образом окружают планктон и маленьких рыбок. После того, как добыча попалась, кит всплывает и заглатывает улов.

Видео из Джорджии: Люди объединились для спасения 50 китов-пилотов, которые выбросились на берег.

Видео: YouTube/ University of Hawai"i News