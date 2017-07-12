Дрон снял на видео охоту горбатых китов с помощью пузырьковых ловушек

На Аляске морские биологи с помощью беспилотников сняли необычный способ охоты горбатых китов, которые создавали ловушки для добычи в виде спиралей из пузырьков воздуха. Об этом сообщили в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа.
Морской биолог Ларс Бейдер и его коллеги из Гавайского университета с помощью дронов изучали изменение климата на Аляске и его последствия для местных обитателей. В этот момент они стали случайными свидетелями охоты китов.
Киты выпускают из дыхательных отверстий множество пузырьков воздуха и таким образом окружают планктон и маленьких рыбок. После того, как добыча попалась, кит всплывает и заглатывает улов.
Видео из Джорджии: Люди объединились для спасения 50 китов-пилотов, которые выбросились на берег.
Видео: YouTube/ University of Hawai"i News
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