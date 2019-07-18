Видео из Джорджии: Люди объединились для спасения 50 китов-пилотов, которые выбросились на берег

Все гринды были спасены.

В Джорджии на острове St. Simons в Джорджии дельфины - гринды выбросились на берег.

Отдыхающие на побережье люди увидели, как около 50 дельфинов гринд выбросились на берег, и пришли им на помощь. Люди обливали водой дельфинов и выталкивали их обратно в воду. Сообщается, что спасти удалось всех китов-пилотов.

Дельфины гринда — морские животные. Гринда у нас более известна под названием кит-пилот. Род гринда вместе с другими дельфинами входит в семейство дельфиновые. Семейство дельфиновые входит в состав отряда китообразные. Подотряд называется "зубатые киты". Вес взрослого самца при длине 8 метров может достигать до трех тонн. Киты - Пилоты социальные животные. Живут только группами, под предводительством вожака. Этим возможно и объясняется название "пилоты".

Ученые до сих пор не могут прийти к единодушному мнению, почему дельфины выбрасываются на берег. По одной из версий, если вожак выбрасывается из-за болезни или ранения на берег, остальные следуют за ним, чтобы спасти. По другим версиям дельфины подплывают близко к берегу и не успевают уйти на глубину во время отлива. В некоторых случаях массовые "самоубийства" морские животные совершают вскоре после активного использования поблизости военных гидролокаторов.

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Видео: CBS Evening News

Фото: скрин видео, pixabay