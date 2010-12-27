Виталий Милонов предпочел московской шаурме питерскую шаверму

Депутат считает, что в Москве шаурму "вообще есть нельзя".

Депутат Виталий Милонов считает, что в Госдуме РФ просто необходимо открыть точку по продаже качественной шавермы. Об этом сообщает агентство "Москва".

По словам чиновника, ему сложно покидать свое рабочее место для покупки еды, особенно в зимнее время.

Повара выписать из Сирии или из какой-нибудь кавказской республики. Я уверен, никто не будет в рестораны ходить — все депутаты будут в очереди за шавермой, я вам отвечаю! Виталий Милонов, депутат Госдумы

Цена должна быть не менее 250-300 рублей. К тому же, Милонов не забыл сравнить столичную шаурму и петербургскую шаверму. Депутат заявил, чта шаурму в Москве "вообще есть нельзя".

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