Виталий Милонов призвал разбомбить Мурино

В субботу, 14 декабря, депутат Госдумы Виталий Милонов остался возмущен плохо развитой инфраструктурой Мурино. Он предложил разбомбить город, предварительно эвакуировав оттуда местных жителей.
Милонов считает, что местные власти сделали большое количество ошибок и допустили уровень коррупции, "говорящий сам за себя". Он предложил убежать из города-"ошибки", поскольку там нет даже канализации.
Ранее депутат Госдумы Милонов выразил беспокойство, что в квартире Пушкина может открыться бордель.
Видео: YouTube / spbloger
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