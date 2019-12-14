Виталий Милонов призвал разбомбить Мурино

В эфире радио "Комсомольская правда в Петербурге" депутат Госдумы раскритиковал инфраструктуру города в Ленобласти.

В субботу, 14 декабря, депутат Госдумы Виталий Милонов остался возмущен плохо развитой инфраструктурой Мурино. Он предложил разбомбить город, предварительно эвакуировав оттуда местных жителей.

Милонов считает, что местные власти сделали большое количество ошибок и допустили уровень коррупции, "говорящий сам за себя". Он предложил убежать из города-"ошибки", поскольку там нет даже канализации.

Ранее депутат Госдумы Милонов выразил беспокойство, что в квартире Пушкина может открыться бордель.

Видео: YouTube / spbloger