Виталий Милонов попросил не пускать новый фильм о Цое в прокат

Депутат Госдумы выступил против киноленты Серебренникова.

Депутат Виталий Милонов обратился к министру культуры России Владимиру Мединскому с требованием не выдавать фильму Кирилла Серебренникова "Лето" прокатное удостоверение. По мнению Милонова, фильм о жизни Виктора Цоя не соответствует действительности.

По информации RT, обращение депутата отправят сегодня. В письме отмечается, что сценарий биографической кинокартины раскритиковали друзья и бывшие участники группы "Кино". Они заявили, что фильм не имеет ничего общего с реальной жизнью прототипов. Милонов убежден, что картину необходимо переснять заново, обратившись за советом к Ленинградскому рок-клубу.

Также депутат отметил, что был свидетелем зарождения рок-групп и творческих коллективов. Он уверен, что искажение действительности может обидеть не только музыкантов, но и поклонников русского рока.

Напомним, ранее было известно, что Гребенщиков жестко раскритиковал фильм Серебренникова за совокупления и доносы. Он назвал сюжет фильма "ложью от начала и до конца". Также Piter.tv рассказывал, что в сети появились первые кадры из фильма Серебренникова о Викторе Цое.