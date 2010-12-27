В сети появились первые кадры из фильма Серебренникова о Викторе Цое

Создатели вскоре удалили фотографию молодого Цоя, однако она быстро разлетелась по интернету.

В сети опубликовали первые кадры из фильма Кирилла Себеренникова о жизни рок-музыканта Игоре Цое. Однако теперь права на кинокартину принадлежат зарубежной компании Charades.

Как сообщает Variety в фильме "Лето" речь пойдет о любовных взаимоотношениях между Цоем, его женой и музыкантом Майком Науменко. Картина перенесет нас в 1981 год, когда "бум музыкальной культуры в 1980-х годах в Ленинграде вызвал ветер перемен, который активизировал местную молодежь", рассказал основатель кинокомпании Пьер Мазарс.

Также известно, что на данный момент создатели работают уже над отснятым материалом. Они обещают, что фильм будет "полон рок-музыкой, концертами и около-музыкальным видеорядом на улицах Санкт-Петербурга". Предположительно, работы закончат во второй половине 2018 года.

Напомним, Серебренников начал работать над фильмом летом 2017 года. Через месяц его задержали по подозрению в присвоении себе бюджетных средств театрального проекта "Платформа". Несмотря на то, что Кирилл Серебренников не признал своей вины, его поместили под домашний арест.

Фото: Charades