В Петербурге умер режиссер и сценарист "Старшего сына" Виталий Мельников

Ему было 93 года.

В понедельник, 21 марта, на 94-м году жизни скончался народный артист РСФСР, режиссер и сценарист, работавший на "Ленфильме" Виталий Мельников. О смерти выдающегося кинорежиссёр сообщил ТАСС.

Родители Виталия Мельникова в 1930-е были репрессированы, поэтому школу он заканчивал уже в ссылке в Сибири. Оттуда он уже отправился во ВГИК. Там он учился у Сергея Юткевича и Михаила Ромма. С 1964 он работал на "Ленфильме", в 1989 возглавил киностудию "Голос". В 1987 году он получил звание Народного артиста РСФСР.

Виталий Мельников создал более тридцати фильмов, среди которых "Здравствуй и прощай", "Мама вышла замуж", "Старший сын", "Выйти замуж за капитана".

На прошлой неделе в 52 года умер Евгений Сытый, сыгравший слугу Якима в фильмах о Гоголе.

Фото: ВКонтакте / Киностудия "Ленфильм"