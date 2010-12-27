Виталий Дымарский стал жертвой банды мошенников

Его обокрали на 3 миллиона 100 тысяч рублей.

Утром 20 октября, в воскресенье, в полицейский участок Адмиралтейского района обратился главный редактор "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге" Виталий Дымарский. Об этом сообщила "Фонтанка".

Он заявил, что в четверг, 17 октября, на Галерной улице к нему подъехали люди, обвинившие его в том, что он якобы сбил человека. После этого из машины вышел тот самый потерпевший. Он продемонстрировал журналисту дорогие часы "Патек Филипп". Они были разбиты. После представленных доказательств "якобы" совершенного наезда мошенники потребовали моментального возмещения ущерба в 3 миллиона 100 тысяч рублей. Дымарский отдал эту сумму, предварительно заехав к себе домой за деньгами.

"...они разыграли сцену как по нотам и буквально заставили меня поверить, что я совершил что-то очень нехорошее.", - отметил Дымарский.

Оперативники, занимающиеся отловом мошенников уже начали проводить расследование.

Такие мошенники действуют по отточенной схеме: ловят водителя на поворотах, далее задевают капот, после чего притворяются, что их сбили. Если подобная уловка не прошла, то они догоняют его и показывают сломанные часы.

Ранее мы сообщали, что мошенники украли у пенсионерки крупную сумму денег, представившись газовыми службами.

Фото: канал RTVI в youtube