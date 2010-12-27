Мошенники украли у пенсионерки крупную сумму денег

По данным пресс-службы ГУ МВД, в субботу, 19 октября, в полицию обратилась пенсионерка и заявила о пропаже 28 тысяч рублей.
Инцедент произошел в Центральной районе города. Потерпевшая утверждает, что в квартиру пришли двое граждан, заранее представившись сотрудниками газовой службы. После того, как они ушли, женщина обнаружила, что у нее пропали деньги.
Полиция проводит предварительную проверку и собирает всю информацию об инциденте. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Фото: pixabay.com
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