Мошенники украли у пенсионерки крупную сумму денег

Для совершения преступления они представились сотрудниками газовой службы.

По данным пресс-службы ГУ МВД, в субботу, 19 октября, в полицию обратилась пенсионерка и заявила о пропаже 28 тысяч рублей.

Инцедент произошел в Центральной районе города. Потерпевшая утверждает, что в квартиру пришли двое граждан, заранее представившись сотрудниками газовой службы. После того, как они ушли, женщина обнаружила, что у нее пропали деньги.

Полиция проводит предварительную проверку и собирает всю информацию об инциденте. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV писал о мужчине, укравшем ювелирные украшения у своей сожительницы.

Фото: pixabay.com