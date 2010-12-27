В Гатчине мужчина похитил ювелирные украшения у своей сожительницы

Злоумышленник был задержан на основании статьи 91-ой УПК РФ.

В полицию Гатчинского района обратилась 52-летняя женщина. Она заявила, что из её квартиры, расположенной по улице Слепнева, похитили ювелирные украшения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошёл 17 октября. Злоумышленник подобрал ключи от входной двери, проник в квартиру и украл у потерпевшей украшения. Общая сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. Полиция начала разыскивать подозреваемого по горячим следам. В результате на основании статьи 91-ой УПК РФ стражи порядка задержали 42-летнего сожителя потерпевшей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 158-ой УК РФ (Кража).

Ранее Piter.TV сообщил, что в Волховском районе неизвестный обокрал отделение связи.

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