Виталий Боровиков: Ленобласть стала "донором синтетических наркотиков" для Европы

Заместитель начальника УНК ГУМВД по Петербургу и ЛО Виталий Боровиков рассказал о движении наркотрафика между Европой и Северной столицей.

За последние годы в Петербурге и Ленобласти увеличилась активность подпольного производства синтетических наркотических веществ. Регион уже можно назвать "донором наркотиков" для Европы. Об этом журналистам Piter.TV рассказал заместитель начальника УНК ГУМВД по Петербургу и ЛО Виталий Боровиков. По его словам, современные технологии позволяют нашему наркобизнесу активно поставлять "товар" в Европу.

Сохраняется тенденция по замещению натуральных наркотиков синтетическими. Очень много на территории Ленинградской области структур, которые их производят. Мы стали "донорами наркотиков", их поставляют в ту же Европу. Сейчас уже активнее поставляют туда, чем покупают в Европе. заместитель начальника УНК ГУМВД по Петербургу и ЛО, Виталий Боровиков.

Виталий Боровиков отметил, что все общение между поставщиками и закупщиками осуществляется в мессенджерах. Кроме того, им помогают сервисы-анонимайзеры, такие как Tor.

Люди превращаются из потребителей наркотиков в производителей. Один старшеклассник, например, с помощью зарубежного сайта организовал торговлю запрещенными веществами. Виталий Боровиков

Ранее мы писали, что в Петербурге за год ликвидировали 23 организованные группы торговцев наркотиками.

Фото: Piter.TV