В Петербурге за год ликвидировали 23 организованные группы торговцев наркотиками

Заместитель прокурора Петербурга Дмитрий Харченков рассказал журналистам о борьбе с наркопреступностью в Северной столице.

В Петербурге за 2017 год была выявлена работа 23 организованных групп, работавших в сфере наркобизнеса. Об этом на пресс-конференции в "Интерфаксе" заявил заместитель прокурора Петербурга Дмитрий Харченков. По его словам, все дела были направлены в суд, а преступления наркоторговцев раскрыты. Одна из групп оказалась крупным преступным сообществом, действовавшим подпольно.

Дмитрий Харченков также поделился общими цифрами раскрываемости в сфере наркопреступности. За отчетный период силовики выявили 12 000 преступлений по обороту наркотиков. Из них были раскрыты 53% правонарушений. В ходе совместной работы МВД и Прокуратуры, удалось изъять 558 кг 30 г наркотиков из оборота.

В последние месяцы в Петербурге активизировалась борьба с наркоманами за рулем. Сотрудники МВД задержали 52 человек, управлявших транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения.

Ранее мы писали, что петербурженка пыталась спрятать наркотики в нижнем белье.

Фото: Piter.TV