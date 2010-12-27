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В Петербурге за год ликвидировали 23 организованные группы торговцев наркотиками
Сегодня, 12:26
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Butenko
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В Петербурге за год ликвидировали 23 организованные группы торговцев наркотиками

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Заместитель прокурора Петербурга Дмитрий Харченков рассказал журналистам о борьбе с наркопреступностью в Северной столице.

В Петербурге за 2017 год была выявлена работа 23 организованных групп, работавших в сфере наркобизнеса. Об этом на пресс-конференции в "Интерфаксе" заявил заместитель прокурора Петербурга Дмитрий Харченков. По его словам, все дела были направлены в суд, а преступления наркоторговцев раскрыты. Одна из групп оказалась крупным преступным сообществом, действовавшим подпольно.

Дмитрий Харченков также поделился общими цифрами раскрываемости в сфере наркопреступности. За отчетный период силовики выявили 12 000 преступлений по обороту наркотиков. Из них были раскрыты 53% правонарушений. В ходе совместной работы МВД и Прокуратуры, удалось изъять 558 кг 30 г наркотиков из оборота. 

В последние месяцы в Петербурге активизировалась борьба с наркоманами за рулем. Сотрудники МВД задержали 52 человек, управлявших транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения.

Ранее мы писали, что петербурженка пыталась спрятать наркотики в нижнем белье.

Фото: Piter.TV

Теги: борьба с наркотиками в петербурге , дмитрий харченков , новости спб
Категории: Происшествия Картина дня

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