Петербурженка пыталась спрятать наркотики в нижнем белье

Полиция Невского района обнаружила спрятанные наркотики в нижнем белье петербурженки.

В Невском районе Петербурга правоохранительные органы задержали петербурженку, которая пыталась пронести наркотики в нижнем белье. Злоумышленница решила, что сотрудники полиции не будут “рыться” в труднодоступных местах.

Оперативники остановили подозрительную гражданку днем 15 марта. Они заметили женщину у 10 дома по Искровскому проспекту. Представители закона приняли решение досмотреть петербурженку. В результате у нее нашли пять красных пакетов с неустановленным порошком.

В настоящее время свертки с белым веществом направлены на экспертизу. Если специалисты подтвердят, что изъятое действительно является запрещенным веществом, а отношении девушки возбудят уголовное дело. Установлена личность подозреваемой. Ей оказалась 47-летняя местная жительница.

