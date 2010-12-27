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Петербурженка пыталась спрятать наркотики в нижнем белье
Сегодня, 13:07
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lesjasap
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Петербурженка пыталась спрятать наркотики в нижнем белье

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Полиция Невского района обнаружила спрятанные наркотики в нижнем белье петербурженки.

В Невском районе Петербурга правоохранительные органы задержали петербурженку, которая пыталась пронести наркотики в нижнем белье. Злоумышленница решила, что сотрудники полиции не будут “рыться” в труднодоступных местах.

Оперативники остановили подозрительную гражданку днем 15 марта. Они заметили женщину у 10 дома по Искровскому проспекту. Представители закона приняли решение досмотреть петербурженку. В результате у нее нашли пять красных пакетов с неустановленным порошком.

В настоящее время свертки с белым веществом  направлены на экспертизу. Если специалисты подтвердят, что изъятое действительно является запрещенным веществом, а отношении девушки возбудят уголовное дело. Установлена личность подозреваемой. Ей оказалась 47-летняя местная жительница. 
 

Теги: досмотр , наркотики , невский район , нижнее белье , обыск , полиция , психотропные вещества
Категории: Новости СПб

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