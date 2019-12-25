Висящая вниз головой ворона удивила петербуржцев

В четверг, 15 октября, стало известно, что в Петербурге заметили ворону "летучью мышь". Фотографию необычной птицы опубликовала пользователь в Twitter под ником Риза-сан.
Девушка заметила, что птица висела головой вниз, а потом начала исполнять акробатические трюки.
Она потом висела на одной лапе и делала сальтухи
Риза-сан
Как оказалось, ворона не смогла из-за своих природных данных вовремя разжать лапки и поэтому оказалась прицепленной к проводам.
Отметим, что публикация с вороной набрала более 10 тысяч лайков.
Ранее мы сообщали о том, что циклон 15 октября принесет в Петербург дожди.
Фото:Риза-сан/Twitter
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