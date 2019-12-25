Северный циклон сформирует погоду в Петербурге 15 октября

Температурный фон в городе по-прежнему немного выше климатической нормы.

В четверг, 15 октября, влияние на синоптическую ситуацию в Петербурге окажет северная, а затем северо-западная периферия циклона, центр которого выйдет в районы Вологодской области. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, температурный фон в городе по-прежнему немного выше климатической нормы. Столбики термометров в этот день поднимутся до +7…+9 градусов. В Ленобласти ожидается +5…+10 градусов. Ветер подует с севера со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее мы писали, что в эту пятницу в Петербурге может пойти первый снег.

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