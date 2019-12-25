В эту пятницу в Петербурге может пойти первый снег

Эксперт также поделился прогнозом погоды на неделю.

В пятницу, 16 октября, в Петербурге может пойти первый снег, сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Со вторника, 13 октября, циклон отойдет на северо-восток и город окажется в тыловой и холодной его части. Пока на погоде это практически не отразится: будет облачно, временами пройдут дожди и днем температура поднимется до +12 градусов. В среду дожди возьмут короткую паузу, но теплее не станет. На следующий день, в четверг, регион атакует еще один циклон. В Петербурге снова станет облачно, придут небольшие дожди, температура снизится до +7 градусов.

В пятницу циклон пригонит более холодные воздушные массы следствием чего станут облачная погода и кратковременные дожди. В некоторых районах ожидается дождь с мокрым снегом. Температура опустится до +3 градусов. Снег также может пойти в выходные, однако они будут несильными. По ночам возможны первые заморозки.

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