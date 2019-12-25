В Якутии погода будет теплее нормы на 8-10 градусов.

В России ожидается аномально теплая погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишут "РИА Новости".

По его словам, вторая декада октября станет аномально тёплой. Это будет характерно для всей территории страны.

Будет теплее климатических значений. Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра

Он отметил, что в Якутии погода будет теплее нормы на 8-10 градусов, а на севере субъекта дневная температура уже превышает нулевую отметку.

Ранее мы писали, что первые заморозки придут в Петербург уже через неделю.

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