Выступление Kubikmaggi в Эрарте

Коллектив Kubikmaggi представит новый альбом.

Музыкальный коллектив Kubikmaggi выступит с программой в Музее современного искусства “Эрарта”. Команда презентует новый виниловый альбом “Things”.

В концерте заявлено выступление гостей - саксофониста Александра Тимофеева и творческого дуэта SASHAPASHA из Хельсинки, который будет отвечать за аудиовизуальный перформанс. Эти инсталляции были представлены на пятом Балтийском биеннале современного искусства.

Kubikmaggi записывали свой третий диск в норвежской студии на берегу океана. В трек-листе заявлено шесть композиций в направлениях от джаза до академического минимализма.

Начало мероприятия - 20.00. Место проведения - Сцена “Эрарты” (29-ая линия В.О., 2)