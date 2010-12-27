Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости куда сходить в петербурге Концерты
Выступление Kubikmaggi в Эрарте
Сегодня, 20:00
0
lesjasap
671

Выступление Kubikmaggi в Эрарте

0
 
 

Коллектив Kubikmaggi представит новый альбом.

Музыкальный коллектив Kubikmaggi выступит с программой в Музее современного искусства “Эрарта”. Команда презентует новый виниловый альбом “Things”. 
 
В концерте заявлено выступление гостей - саксофониста Александра Тимофеева и творческого дуэта SASHAPASHA из Хельсинки, который будет отвечать за аудиовизуальный перформанс. Эти инсталляции были представлены на пятом Балтийском биеннале современного искусства.
 
Kubikmaggi записывали свой третий диск в норвежской студии на берегу океана. В трек-листе заявлено шесть композиций в направлениях от джаза до академического минимализма. 
 
Начало мероприятия - 20.00. Место проведения - Сцена “Эрарты” (29-ая линия В.О., 2)
 
Теги: kubikmaggi , концерт , эрарта
Категории: куда сходить в петербурге Концерты

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5