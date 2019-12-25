Рецидивист стрелял в присутствии подростка на Серебристом бульваре

Задержанного доставили в отделение полиции, в отношении него составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ.

В ночь на воскресенье, 19 ноября, в полицию обратилась 56-летняя петербурженка с сообщением о том, что около 22:00 18 ноября у магазина по Серебристому бульвару молодой человек без причины произвёл выстрел из пневматического пистолета в присутствии её 16-летнего сына. Об этом стало известно Piter.TV.

В 2:10 по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 22-летний подозреваемый. Его доставили в отделение полиции, в отношении него составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что неадекватный покупатель разгромил магазин и ударил мужчину ножом в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV