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Неадекватный покупатель разгромил магазин и ударил мужчину ножом в центре Петербурга

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Возбуждено уголовное дело.

В субботу, 18 ноября, в полицию поступило сообщение о том, что в магазине по улице Шкапина  находится неадекватный покупатель. Об этом стало известно Piter.TV

Установлено, что хулиган разбросал товар и нанес не менее одного удара предметом похожим на нож, 29-летнему подсобному рабочему магазина, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавший самостоятельно обратился к медикам с резаной раной в области шеи. После оказания медицинской помощи он был отпущен в удовлетворительном состоянии.

Возбуждено уголовное дело. В совершении данного преступления подозревается 32-летний неработающий житель Ростовской области. Мужчина был задержан вечером того же дня  за ещё одно хулиганство на Набережной канала Грибоедова и доставлен в отдел полиции.

Ранее мы сообщили о том, что подозреваемый в избиении 12-летнего школьника девятиклассник задержан в Петербурге.

Видео: Telegram / Петербургская полиция

Теги: санкт-петербург, хулиганство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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