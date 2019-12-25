Подозреваемый в избиении 12-летнего школьника девятиклассник задержан в Петербурге

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

1 ноября в полицию Фрунзенского района обратился житель Петербурга и сообщил, что 25 августа на детской площадке у дома 13к3 по Купчинской улице группа подростков, одному из которых 15 лет, избила его 12-летнего сына. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу 6 ноября.

По подозрению в избиении 5 ноября был задержан девятиклассник. По его словам, школьник и его друг находились на детской площадке, где у них произошел конфликт с 12-летним подростком.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Второго участника ссоры ищут.

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Фото: Piter.TV