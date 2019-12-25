Мужчине выстрелили в спину из травмата на Смоленской улице

Подозреваемого задержали через 2 дня после совершены преступления.

В субботу, 10 декабря, в экстренные службы поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что неизвестный выстрелил в спину ее мужу на Смоленской улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что выстрел в 49-летнего гражданину Армении был произведён после словесного конфликта. Пострадавшего доставили в больницу с поверхностной ушибленной раной правой ягодичной области в удовлетворительном состоянии. Он был отпущен после показания медпомощи.

Утром понедельника, 12 декабря, подозреваемого задержали на Киевской улице. Им оказался 26-летний безработный, у него изъят травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что хулиган избил женщину и угрожал пистолетом посетителям клуба на Невском проспекте.

Фото: Piter.TV