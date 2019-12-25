  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Хулиган избил женщину и угрожал пистолетом посетителям клуба на Невском проспекте
Сегодня, 8:51
221
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Хулиган избил женщину и угрожал пистолетом посетителям клуба на Невском проспекте

0 0

Дебошира задержали, возбуждено уголовное дело.

Утром воскресенья, 11 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о том, что мужчина избил женщину и угрожал пистолетом посетителям  в клубе на Невском проспекте. Об этом стало известно Piter.TV.

Полиция задержала на месте 31-летнего безработного жителя Всеволожского района Ленобласти. У него изъяли травматический пистолет ТТ-Т. Пострадавшую 37-летнюю жительницу Мурино госпитализировали с ушибленной раной лобной области. Она была отпущена после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии.

Возбуждено уголовное дело, хулиган задержан.

Ранее мы сообщили о том, что подростка подозревают в изнасиловании 14-летней петербурженки.

Фото:  Piter.TV

Теги: криминал, происшествия, санкт-петербург, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии