Хулиган избил женщину и угрожал пистолетом посетителям клуба на Невском проспекте

Дебошира задержали, возбуждено уголовное дело.

Утром воскресенья, 11 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о том, что мужчина избил женщину и угрожал пистолетом посетителям в клубе на Невском проспекте. Об этом стало известно Piter.TV.

Полиция задержала на месте 31-летнего безработного жителя Всеволожского района Ленобласти. У него изъяли травматический пистолет ТТ-Т. Пострадавшую 37-летнюю жительницу Мурино госпитализировали с ушибленной раной лобной области. Она была отпущена после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии.

Возбуждено уголовное дело, хулиган задержан.

Ранее мы сообщили о том, что подростка подозревают в изнасиловании 14-летней петербурженки.

Фото: Piter.TV