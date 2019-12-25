В лагере Ленобласти мальчика обстреляли по ногам из пейнтбольного оружия

Ребёнок получил травмы из-за жестких методов воспитания инструктора.

Вожатый в военно-патриотическом лагере "Защитник" на острове Коновец в 47-ом регионе выбрал слишком жёсткие методы воспитания. За неспешное прохождение полосы препятствий 11-летний подопечным, наставник обстрелял ему ноги страйкбольным оружием. Об этом сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке".

Мальчик оказался не единственным пострадавшим. Дети постоянно жаловались родителям на побои и оскорбления во время телефонного разговора. Мама, приехавшая в лагерь, обнаружила, что ноги ее сына полностью покрыты синяками. По словам школьника, 20-летний инструктор сначала дал ему подзатыльник в качестве наказания за медленную уборку стола, а затем, во время прохождения полосы препятствий, начал стрельбу.

Дентина отвела ребёнка в травмпункт и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Ранее мы сообщили о том, что из окна дома на Просвещения устроил стрельбу пенсионер.

Фото: Pexels