Выстрел пушки Петропавловской крепости посвятили педагогам России

Так российских учителей поздравили с профессиональным праздником.

В понедельник, 5 октября, в Петербурге поздравили педагогов с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На мероприятии присутствовали председатель оргкомитета конгресса Владимир Николаев, глава Балейского района Забайкальского края Сергей Гальченко и депутат Сергей Вострецов.

И если каждый из нас чего-то в жизни добился, то во многом благодаря нашим наставникам Сергей Вострецов

Также они отметили важную роль учителей в формировании общества.

Ранее мы сообщали о том, что школы Москвы и еще двух регионов переведут на дистанционное обучение.

Фото:k-obr.spb.ru