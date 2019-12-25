Школы Москвы и еще двух регионов переведут на дистанционное обучение

В пресс-службе Минпросвещения опровергли данные заявления.

Школы Москвы, Сахалина и Ульяновской области переведут на дистанционное обучение из-за увеличения количества случаев заражений коронавирусом. Конкретную дату перевода школьной учёбы в онлайн-режим будут принимать власти данных субъектов. Об этом рассказал замминистра просвещения Виктор Басюк, его слова передаёт "Интерфакс".

Басюк отметил, что ситуация с распространением инфекции в регионах отличается.

У нас есть информация, и мы ее проверяем сегодня — это Сахалин, Ульяновская область. И точно подтвержденная информация — это Москва. Виктор Басюк, замминистра просвещения

Однако в пресс-службе ведомства заявили, что данная информация не соответствует действительности.

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