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Губернатор поздравил петербургских педагогов с Днем учителя
Сегодня, 17:50
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smirenny

Губернатор поздравил петербургских педагогов с Днем учителя

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День учителя отмечается 5 октября.

В воскресенье, 4 октября, на сайте Смольного появилось поздравление петербургских учителей с профессиональным праздником от имени губернатора.

Ваша профессия требует не только глубоких знаний, умения правильно и доходчиво объяснить материал, не только умения вести воспитательную работу. Она требует от вас быть образцом для детей и их родителей всегда и во всем. И не только в школьные годы, но всю жизнь

отметил губернатор.

Сейчас учителя переживают сложные времена, потому как из-за коронавируса учебный процесс пришлось перенести в дистанционный формат весной. На сегодняшний день петербургская школа работает с соблюдением строгих санитарных правил. Ситуация показала профессионализм педагогов города, а также их умение осваивать новые методики.

Ранее мы писали, что лучшие педагоги допобразования получат премии правительства Петербурга.

Фото: pixabay

Теги: день учителя
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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