Губернатор поздравил петербургских педагогов с Днем учителя

День учителя отмечается 5 октября.

В воскресенье, 4 октября, на сайте Смольного появилось поздравление петербургских учителей с профессиональным праздником от имени губернатора.

Ваша профессия требует не только глубоких знаний, умения правильно и доходчиво объяснить материал, не только умения вести воспитательную работу. Она требует от вас быть образцом для детей и их родителей всегда и во всем. И не только в школьные годы, но всю жизнь отметил губернатор.

Сейчас учителя переживают сложные времена, потому как из-за коронавируса учебный процесс пришлось перенести в дистанционный формат весной. На сегодняшний день петербургская школа работает с соблюдением строгих санитарных правил. Ситуация показала профессионализм педагогов города, а также их умение осваивать новые методики.

Ранее мы писали, что лучшие педагоги допобразования получат премии правительства Петербурга.

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