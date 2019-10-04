Губернатор поздравил петербургских педагогов с Днем учителя

В воскресенье, 4 октября, на сайте Смольного появилось поздравление петербургских учителей с профессиональным праздником от имени губернатора.
Ваша профессия требует не только глубоких знаний, умения правильно и доходчиво объяснить материал, не только умения вести воспитательную работу. Она требует от вас быть образцом для детей и их родителей всегда и во всем. И не только в школьные годы, но всю жизнь
отметил губернатор.
Сейчас учителя переживают сложные времена, потому как из-за коронавируса учебный процесс пришлось перенести в дистанционный формат весной. На сегодняшний день петербургская школа работает с соблюдением строгих санитарных правил. Ситуация показала профессионализм педагогов города, а также их умение осваивать новые методики.
Ранее мы писали, что лучшие педагоги допобразования получат премии правительства Петербурга.
Фото: pixabay
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