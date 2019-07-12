Выставочный комплекс "Ленэкспо" превратится в госпиталь

Выставочный комплекс "Ленэкспо" на Васильевском острове на время переоборудуют в госпиталь. Об этом сообщил телеканал "78".
Он будет рассчитан на 544 койко-мест. Сейчас представители Роспотребнадзора и МЧС дистанционно проводят обсуждение всех вопросов. Известно, что уже поступает вся необходимая техника.
К 22 апреля завершатся работы по переоборудованию здания.
Ранее мы сообщили, что власти города проверили работу Покровской больницы.
Фото: "Ленэкспо. Выставки Санкт-Петербург" / ВКонтакте
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