Выставочный комплекс "Ленэкспо" превратится в госпиталь

Он будет рассчитан на 544 места.

Выставочный комплекс "Ленэкспо" на Васильевском острове на время переоборудуют в госпиталь. Об этом сообщил телеканал "78".

Он будет рассчитан на 544 койко-мест. Сейчас представители Роспотребнадзора и МЧС дистанционно проводят обсуждение всех вопросов. Известно, что уже поступает вся необходимая техника.

К 22 апреля завершатся работы по переоборудованию здания.

Ранее мы сообщили, что власти города проверили работу Покровской больницы.

Фото: "Ленэкспо. Выставки Санкт-Петербург" / ВКонтакте