Выставку "Мой Петербург" посетили более 150 тыс. человек

Выставку "Мой Петербург" в Петербурге к 13 июля посетили 150 тыс. человек. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Центрального района.
"Юбилейным" гостем стала местная жительница Виктория. Девушке в торжественной обстановке вручили памятный подарок.
Отмечается, что, по словам организаторов, поток посетителей растет каждую неделю. Помимо интерактивной экспозиции гостей привлекают деловая программа, спортивные и культурные мероприятия.
Выставка работает до 1 октября по адресу: Бассейная улица, 32.
Ранее мы сообщали о том, что в Международный День шахмат, 20 июля, на Дворцовой площади в Петербурге разыграют "живую партию". Начало фестиваля отметят выстрелом с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в 12:00.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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