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Выставку "Мой Петербург" посетили более 150 тыс. человек
Сегодня, 17:07
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Выставку "Мой Петербург" посетили более 150 тыс. человек

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"Юбилейным" гостем стала местная жительница Виктория.

Выставку "Мой Петербург" в Петербурге к 13 июля посетили 150 тыс. человек. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Центрального района. 

"Юбилейным" гостем стала местная жительница Виктория. Девушке в торжественной обстановке вручили памятный подарок.

Отмечается, что, по словам организаторов, поток посетителей растет каждую неделю. Помимо интерактивной экспозиции гостей привлекают деловая программа, спортивные и культурные мероприятия.

Выставка работает до 1 октября по адресу: Бассейная улица, 32. 

Ранее мы сообщали о том, что в Международный День шахмат, 20 июля, на Дворцовой площади в Петербурге разыграют "живую партию". Начало фестиваля отметят выстрелом с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в 12:00.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: выставка мой петербург, улица бассейная
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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