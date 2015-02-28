Выставку "Мой Петербург" посетили более 150 тыс. человек

"Юбилейным" гостем стала местная жительница Виктория.

Выставку "Мой Петербург" в Петербурге к 13 июля посетили 150 тыс. человек. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Центрального района.

"Юбилейным" гостем стала местная жительница Виктория. Девушке в торжественной обстановке вручили памятный подарок.

Отмечается, что, по словам организаторов, поток посетителей растет каждую неделю. Помимо интерактивной экспозиции гостей привлекают деловая программа, спортивные и культурные мероприятия.

Выставка работает до 1 октября по адресу: Бассейная улица, 32.

Ранее мы сообщали о том, что в Международный День шахмат, 20 июля, на Дворцовой площади в Петербурге разыграют "живую партию". Начало фестиваля отметят выстрелом с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в 12:00.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)