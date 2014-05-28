Партию "живых шахмат" разыграют на Дворцовой площади 20 июля

В рамках фестиваля гостей ждет большое разнообразие развлечений: интерактивная программа, артисты, гуляющие среди зрителей, фотозоны, игры, лекции, мастер-классы и другие мероприятия.

В Международный День шахмат, 20 июля, на Дворцовой площади в Петербурге будет организована интерактивная зона. Здесь планируются шахматные состязания, партии одновременной игры с гроссмейстером, "гига-шахматы" и другие развлечения. Начало фестиваля отметят выстрелом с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в полдень, пишет "Петербургский дневник".

Главное событие праздника - "живые шахматы". На огромной шахматной доске настоящие гроссмейстеры сыграют партию, при этом артисты в костюмах будут представлять фигуры. На главной сцене запланировано шоу-открытие, концерты и спектакли, связанные с историей шахмат, а также одновременная игра гроссмейстера с 15 участниками.

В рамках фестиваля гостей ждет большое разнообразие развлечений: интерактивная программа, артисты, гуляющие среди зрителей, фотозоны, игры, лекции, мастер-классы и другие мероприятия. Специально для желающих будет проведен мастер-класс по классическому танцу. На шахматной площадке выступят профессиональные танцевальные пары, а перед сценой будут танцевать горожане и гости города.

На фестивале также пройдет выставка уличного искусства, где художники создадут рисунок шахматной фигуры в виде пешки.

Посетители смогут узнать больше об истории шахмат, известных шахматистах и шахматных династиях на интерактивной информационной выставке. Санкт-Петербург всегда был важным центром шахматной жизни как в России, так и в мире. Здесь родились такие легендарные шахматисты, как Борис Спасский, Александр Халифман, Анатолий Карпов, а также участвовали в соревнованиях известные чемпионы мира - Эмануил Ласкер, Хосе Рауль Капабланка, Александр Алёхин, Михаил Ботвинник.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)