На Фонарном переулке выставка-аукцион "20.2" закончилась, но полиция так и не смогла попасть на нее

Ситуация разрешилась мирно: организаторы вышли сами, когда мероприятие завершилось.

В воскресенье, 13 июня, на протяжении двух часов сотрудники полиции пытались попасть внутрь пространства, где проходила выставка-аукцион в поддержку политических заключенных. Ситуация разрешилась мирно: организаторы вышли сами, когда мероприятие завершилось.

Выставка проходила в пространстве "Ребра Евы" на Фонарном переулке, как сообщил корреспондент Piter.tv, организаторы акции вышли на улицу в районе девяти часов вечера. Их встречал сотрудник полиции, который как видно на кадрах съемки, не давал пройти около минуты. При этом он явно смотрел в сторону коллег в штатском, которые наблюдали за происходящим во дворе.

Немного подождав он спросил: "Что в итоге-то? Хорошо, никому ничего не надо, всё" и освободил проход. Собравшаяся на выход толпа людей вышла из помещения под аплодисменты.

Молодой человек, выходя с выставки, подметил: "Отличную пиар-акцию полиция нам устроил".

Когда все покинули пространство, координаторы "Ребер Евы"отправились его закрывать. Отметим, что на двери были отчётливо видны следы от подошв обуви. У входа во двор еще какое-то время находился один служебный автомобиль. Однако сотрудники полиции ничего не предпринимали. Организаторы выставки-аукциона же не уходили, наблюдая за бездействием стражей порядка.

Напомним, трудности у выставки "20.2" начались еще до того, как ее стали проводить. Изначальным местом, где должна была состояться благотворительная выставка, был Интерьерный театр на Невском проспекте, однако площадку пришлось сменить, отметили организаторы выставки. По словам организаторов, накануне им позвонили из театра и отказали в проведении аукциона. Новое место было найдено, им стало пространство на Фонарном переулке, куда сразу же приехали сотрудники полиции. На кадрах видео, выложенного в соцсетях, можно заметить, что количество сотрудников полиции только увеличивается.

Затем петербургская полиция силой пыталась попасть на выставку-аукцион в поддержку политзаключенных. Несколько полицейских находились за дверью парадной.

Из-за нее отчетливо слышны были звуки, которые намекали на упорное желание правоохранителей ознакомиться с содержанием выставки.

Ранее Piter.tv сообщал, что суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца художника-акциониста Павла Крисевича за стрельбу на Красной площади.

Фото: Piter.tv

Видео: Piter.tv