Выставка "Знаки Победы"

Как в военные годы работали предприятия Гознака? Куда эвакуировали Ленинградский монетный двор и Московскую печатную фабрику? Ответы на выставке.

В честь 75-летия Великой Победы Музей истории денег представляет выставку, предлагающую взглянуть на события 1941-1945 годов с необычного ракурса – через банкноты, монеты и другую продукцию гознаковских фабрик той поры.

Посетителям покажут проекты и пробные варианты боевых наград, эскизы купюр с изображениями военачальников и простых участников войны. Некоторые экспонаты впервые показывают широкому кругу зрителей. Целый раздел посвящён памяти о Великой Отечественной войне. Здесь покажут памятные и юбилейные монеты, медали, ордена, почтовые марки и конверты. Выставка работает по графику основной экспозиции Музея истории денег.

Место: Музей истории денег (Петропавловская крепость, дом 3, литер "Ш")

Цена: от 150 до 250 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Фото: ВК/ Музей истории денег