Ярмо Мякиля живет и работает в Хельсинки. Его творческая карьера началась в 1970-х годах. Он учился в Школе искусств и дизайна Хельсинкского университета и в Финской Академии художеств, где преподавал впоследствии. В ранних работах Мякиля нашли отражение политические движения и радикальная атмосфера конца 1960-х—начала 1970-х годов: он писал реалистические картины в темных, сумрачных тонах и часто обращался к темам жизни рабочего класса. Позже в его работах нашли отражение сюжеты из истории искусства,

MINDSCAPES: выставка Ярмо Мякиля в Marina Gisich Gallery АРТЛИКБЕЗ № 192 сюжет: Вадим Климов, Вячеслав Корнев, Андрей Кузькин музыка: Martti Pokela, Eeva-Leena Sariola, Matti Kontio Санкт-Петербург, 11 февраля 2019 #артликбез #спб #искусство #живопись #сюрреализм #арт #питер #петербург #MarinaGisich