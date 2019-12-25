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В Петербурге высотный циклон снизит температуру до +16 градусов
Сегодня, 8:12
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге высотный циклон снизит температуру до +16 градусов

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Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст.

Во вторник, 29 сентября, в Северной столице ожидается похолодание, а также облачная с прояснениями погода. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook главный специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам Леуса, погоду в Петербурге  сформирует холодный циклон, выраженный в средней и верхней тропосфере.  Так, в городе похолодает до +16 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду.  Также сегодня в городе ожидаются кратковременные дожди.

Атмосферное давление составит  766 мм рт. ст., что выше нормы. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге и Ленобласти вступил в силу запрет на рыбную ловлю.

Фото:pixabay

Теги: михаил леус, погода, погода спб, похолодание спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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