В Петербурге высотный циклон снизит температуру до +16 градусов

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст.

Во вторник, 29 сентября, в Северной столице ожидается похолодание, а также облачная с прояснениями погода. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook главный специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам Леуса, погоду в Петербурге сформирует холодный циклон, выраженный в средней и верхней тропосфере. Так, в городе похолодает до +16 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Также сегодня в городе ожидаются кратковременные дожди.

Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге и Ленобласти вступил в силу запрет на рыбную ловлю.

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