В Петербурге и Ленобласти вступил в силу запрет на рыбную ловлю

Нарушители должны будут выплатить штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей.

В Петербурге и Ленобласти вступил в силу ежегодный запрет на ловлю рыбы в водоемах. Эти ограничения связаны с началом нерестового периода. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

По водоемам Петербурга и Ленобласти будут проводиться рейды. Нарушители должны будут выплатить штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей. Кроме того, у рыбаков могут конфисковать снасти и судна.

Отметим, что данный запрет действует и в других субъектах Северо-Западного федерального округа. Штрафы за ловлю рыбы в период нереста также грозят жителям Вологодской, Новгородской, Псковской областей, Республики Карелии и Республики Коми.

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