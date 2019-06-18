Охту признали самым грязным водоемом города

Реку убрали из плана по благоустройству района.

В среду, 16 сентября, реку Охту решили убрать из плана по благоустройству Красногвардейского района, потому как она слишком грязная.

Такое решение было принято на обсуждении архитектурно-градостроительного конкурса "Ресурс периферии". О том, что река – самый грязный водоем Петербурга, заявил начальник сектора ГКУ "НИПЦ Генерального плана Санкт-Петербурга" Артем Павловский. Ситуация тяжелая уже не первый год. Будет ли город менять ее, неизвестно.

Ранее мы писали, что в Смольном назвали самые грязные реки Петербурга.

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