В Смольном назвали самые грязные реки Петербурга

Такой статус получили два водоема.

В петербургском комитете по природопользованию назвали самые грязные реки города. Как сообщает пресс-служба комитета, такой неприятный статус получили Охта и Лубья, а самой чистой рекой остается Нева.

Также в Смольном рассказали, что следят за состоянием городских водоемов, регулярно очищая дно, ликвидируя нефтеразливы и очищая акваторию от мусора и прочих загрязнений. Уборка акваторий ведется в течение всего года и условно делится на летний и зимний периоды: с апреля по ноябрь водоемы очищают с помощью катеров и понтонов, а в оставшиеся месяцы – вручную с баграми и граблями. В текущем году работы ведутся на 331 водном объекте в 18 районах Петербурга, также специалисты косят водную растительность.

За семь месяцев рабочие собрали более 2,4 кубометров мусора, а с июня скосили водоросли на площади в 2,8 квадратных метра. Мусора при этом собрали 571 кубометра за июль.

Ранее мы рассказывали, что петербуржец начал поиск единомышленников для сбора мусора в городе и области.

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