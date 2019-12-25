Петербуржец ищет единомышленников для сбора мусора в городе и области

Цель проста: сделать берега и озера чистыми.

Петербуржец на своей странице в соцсети ищет единомышленников, чтобы очистить реки и озера Ленобласти от мусора, сообщил "Мегаполис".

Мужчина по имени Lion Malahov пообещал желающим оплатить проезд до места экспедиции (добираться надо будет на электричке). Первое место выезда – река Грузинка. Сбор состоится 19 июля в 9 утра на Финляндском вокзале. Lion Malahov напоминает, что одеться нужно будет по погоде, а также взять с собой резиновые сапоги, если есть.

Мусор будет собираться в большие мусорные пакеты. Петербуржец ведет переговоры с руководством предприятия, которое занимается приемом целлофана, а также займется поиском места, где принимают пластик. Изначально планировалось вывести собранный мусор на полигон.

Ранее мы писали, что с пляжной зоны Кюрлевского карьера убрали 27 кубометров отходов.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished