С пляжной зоны Кюрлевского карьера убрали 27 кубометров отходов

Также Дирекция особо охраняемых природных территорий обеспечит дальнейшую чистоту озера Донцо.

С озера Донцо в Волосовском районе был вывезен мусор. Работы провели работники Дирекции особо охраняемых природных территорий области, волонтеры и местные жители. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

В общей сложности активистам удалось ликвидировать 27 кубометров отходов с пляжной зоны Кюрлевского карьера. В первый выезд оттуда вывезли 17 кубомеров мусора.

Кроме того, внимание уделили дальнейшему сохранению природного памятника " Истоки реки Оредеж в урочище Донцо". Там ограничат въезд личного транспорта отдыхающих и поставят ограждения в виде столбов.

Ранее мы рассказали о том, что у комиссии по экологии и природопользованию Ленобласти сменился глава.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области