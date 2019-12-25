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С пляжной зоны Кюрлевского карьера убрали 27 кубометров отходов
Сегодня, 16:37
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lizapoluda

С пляжной зоны Кюрлевского карьера убрали 27 кубометров отходов

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Также Дирекция особо охраняемых природных территорий обеспечит дальнейшую чистоту озера Донцо.

С озера Донцо в Волосовском районе был вывезен мусор. Работы провели работники Дирекции особо охраняемых природных территорий области, волонтеры и местные жители. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

 В общей сложности активистам удалось ликвидировать 27 кубометров отходов с пляжной зоны Кюрлевского карьера. В первый выезд оттуда вывезли 17 кубомеров мусора.

Кроме того, внимание уделили дальнейшему сохранению природного памятника " Истоки реки Оредеж в урочище Донцо". Там ограничат въезд личного транспорта отдыхающих и поставят ограждения в виде столбов.

Ранее мы рассказали о том, что у  комиссии по экологии и природопользованию Ленобласти сменился глава.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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