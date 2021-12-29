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Высота сугробов на Кубани побила рекорд

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За сутки в Краснодаре выпало 24 мм осадков.

В Краснодаре зафиксирована рекордная высота снежного покрова. Об этом на своей странице в Instagram сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. 

За сутки в городе выпало 24 мм осадков, это привело к сугробам высотой более 40 см, что является рекордом за всю историю метеонаблюдений.

В Краснодаре установлен рекорд снежного покрова за всю историю метеонаблюдений – 41 см (прежний максимум – 40 см). Засыпало все черноморское побережье Кавказа.

Евгений Тишковец, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"

Так, в Тамани зафиксированы сугробы высотой восемь сантиметров, в Анапе – 14 см, в Джубге – 20 см. Высота снежного покрова в Красной Поляне составила 45 см, Кордоне Лаура – 102 см, в Горячем Ключе – 112 см, Горном – 141 см. 

В ближайшие сутки над Югом России продолжит действие циклон, снегопады продолжатся, отметил метеоролог.

Ранее в Набережных Челнах мужчина отказался убрать автомобиль, мешавший проезду скорой помощи.

Видео: ВК/Наш Краснодар

Теги: зима, краснодарский край, кубань, сугробы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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