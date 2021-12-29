В Набережных Челнах мужчина отказался убрать автомобиль, мешавший проезду скорой помощи

В Набережных Челнах мужчина отказался убрать автомобиль, который мешал проезду кареты скорой помощи. Об этом сообщает информагентство "Татар-информ".
Инцидент произошел утром 22 января в поселке ГЭС. Автомобиль медиков с ребенком внутри простоял почти час во дворе жилого дома из-за машины, перегородившей дорогу. Водитель, которому принадлежало транспортное средство, отказывался переставить его.
Для доставки несовершеннолетнего в медучреждение пришлось вызывать другую "скорую".
В управлении МВД по Татарстану информагентству сообщили, что после произошедшего была организована проверка.
Ранее в Приамурье мужчину задержали по подозрению в убийстве полугодовалого сына.
Видео: Youtube/tatar.inform krim
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