В Набережных Челнах мужчина отказался убрать автомобиль, мешавший проезду скорой помощи

В "скорой" находился ребенок. Для его доставки в больницу пришлось вызывать другую бригаду медиков.

В Набережных Челнах мужчина отказался убрать автомобиль, который мешал проезду кареты скорой помощи. Об этом сообщает информагентство "Татар-информ".

Инцидент произошел утром 22 января в поселке ГЭС. Автомобиль медиков с ребенком внутри простоял почти час во дворе жилого дома из-за машины, перегородившей дорогу. Водитель, которому принадлежало транспортное средство, отказывался переставить его.

Для доставки несовершеннолетнего в медучреждение пришлось вызывать другую "скорую".

В управлении МВД по Татарстану информагентству сообщили, что после произошедшего была организована проверка.

Ранее в Приамурье мужчину задержали по подозрению в убийстве полугодовалого сына.

Видео: Youtube/tatar.inform krim