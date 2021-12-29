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В Приамурье мужчину задержали по подозрению в убийстве полугодовалого сына

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Мужчина укачивал ребенка в подъезде, чтобы тот заснул, но вышел из себя и уронил сына на пол.

В Амурской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своего полугодовалого сына. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК России.

Инцидент произошел ночью 23 января в городе Белогорске. В разговоре со следователями задержанный заявил, что ребенок мешал ему спать. Мужчина вынес сына в подъезд, где укачивал, поднимаясь и спускаясь с этажа на этаж. 

В какой-то момент мужчина вышел из себя и уронил ребенка на пол, где тот ударился головой. После этого мужчина вернулся в квартиру и разбудил супругу, сообщив о произошедшем.

из сообщения СУ СКР по Амурской области

Несовершеннолетнего доставили в больницу, где врачи диагностировали у него ЧМТ. Несмотря на действия специалистов, ребенок умер

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Ранее в Петербурге пожилую няню заподозрили в избиении воспитанника.

Видео: СУ СКР по Амурской области

Теги: амурская область, мужчина убил сына, убийство малолетнего
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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