В Приамурье мужчину задержали по подозрению в убийстве полугодовалого сына

В Амурской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своего полугодовалого сына. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК России.
Инцидент произошел ночью 23 января в городе Белогорске. В разговоре со следователями задержанный заявил, что ребенок мешал ему спать. Мужчина вынес сына в подъезд, где укачивал, поднимаясь и спускаясь с этажа на этаж.
В какой-то момент мужчина вышел из себя и уронил ребенка на пол, где тот ударился головой. После этого мужчина вернулся в квартиру и разбудил супругу, сообщив о произошедшем.
из сообщения СУ СКР по Амурской области
Несовершеннолетнего доставили в больницу, где врачи диагностировали у него ЧМТ. Несмотря на действия специалистов, ребенок умер
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.
Ранее в Петербурге пожилую няню заподозрили в избиении воспитанника.
Видео: СУ СКР по Амурской области
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