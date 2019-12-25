Снежный покров в Петербурге вырос до 5 сантиметров за сутки

В минувшее воскресенье его высота увеличилась на 4 сантиметра.

По состоянию на понедельник, 5 декабря, состояние снежного покрова в Петербурге составляет 5 сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик подчеркнул, что 4 см выпало за последние сутки. Аналогичная ситуация по усилению снегопада наблюдается и в Ленинградской области, где за воскресенье выпало от 3 до 13 сантиметров снега в зависимости от района. Наибольший показатель зафиксировали в Тихвине, где высота снежного покрова максимально составляет 18 сантиметров.

Показатель продолжит активно расти во вторник и среду, добавил Леус. Такие же данные МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что за сутки с улиц Петербурга вывезли 1100 кубометров снега.

Фото: Piter.TV