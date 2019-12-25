За сутки с улиц Петербурга вывезли 1100 кубометров снега

В Северной столице работали 668 единиц спецтехники.

За прошедшие сутки с дорог Северной столицы было вывезено более 1 тыс. кубометров снега. В общей сложности в зимней уборке было задействовано 668 единиц снегоуборочной техники. Такие данные привела пресс-служба комитета по благоустройству.

В ведомстве подчеркнули, что после расчистки дорог их обрабатывают противоголёдными материалами в штатном режиме.

Напомним, что снегопад пришёл в Петербург ещё в воскресенье, 4 декабря. Ночью он усилился.

Ранее синоптик рассказал, когда нормализуется погода в Москве.

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