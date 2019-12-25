  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За сутки с улиц Петербурга вывезли 1100 кубометров снега
Сегодня, 13:11
213
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

За сутки с улиц Петербурга вывезли 1100 кубометров снега

0 0

В Северной столице работали 668 единиц спецтехники.

За прошедшие сутки с дорог Северной столицы было вывезено более 1 тыс. кубометров снега. В общей сложности в зимней уборке было задействовано  668 единиц снегоуборочной техники. Такие данные привела пресс-служба комитета по благоустройству.

В ведомстве подчеркнули, что после расчистки дорог их обрабатывают противоголёдными материалами в штатном режиме.

Напомним, что снегопад пришёл в Петербург ещё в воскресенье, 4 декабря. Ночью он усилился. 

Ранее синоптик рассказал, когда нормализуется погода в Москве.

Фото: Pxhere 

Теги: зима, прогноз синоптика, санкт-петербург, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии