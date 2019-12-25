За сутки с улиц Петербурга вывезли 1100 кубометров снега

За прошедшие сутки с дорог Северной столицы было вывезено более 1 тыс. кубометров снега. В общей сложности в зимней уборке было задействовано 668 единиц снегоуборочной техники. Такие данные привела пресс-служба комитета по благоустройству.
В ведомстве подчеркнули, что после расчистки дорог их обрабатывают противоголёдными материалами в штатном режиме.
Напомним, что снегопад пришёл в Петербург ещё в воскресенье, 4 декабря. Ночью он усилился.
Ранее синоптик рассказал, когда нормализуется погода в Москве.
Фото: Pxhere
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