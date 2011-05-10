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Сегодня в Петербурге выпадет снежная крупа
Сегодня, 9:04
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Сегодня в Петербурге выпадет снежная крупа

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Столбики термометров покажут -4 градуса в Северной столице и -7 в Ленобласти. 

Сегодня, 4 декабря, в Петербурге день будет снежным и облачным.  В некоторых районах выпадет снежная крупа. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Подует южный ветер со скоростью д 9 м/с. Столбики термометров покажут -4 градуса в Северной столице и -7 в Ленобласти. 
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 776 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В понедельник обещают снегопад. Температурные показатели не изменятся.

Ранее на Piter.tv: синоптик Колесов рассказал о зиме в Ленобласти.

Фото: Pxhere

Теги: климат, леус, погода, прогноз погоды, фобос
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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