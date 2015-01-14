Синоптик рассказал, когда нормализуется погода в Москве

Сейчас ночные морозы в столице достигают -10,7 градусов.

Морозы в Москве и Московкой области продержатся только первую неделю декабря, а со второй декады месяца столица достигнет климатической нормы. придет Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в интервью телеканалу "360".

Синоптик подчеркнул, что за последнее время ночью в Москве температура опускалась до -10,7 градуса, когда как в Подмосковье она понижалась в среднем от -14 до -18. В отдельных населённых пунктах и вовсе зафиксированы 20-градусные морозы.

Предстоящая ночь на 2 декабря также будет холодной, утром сохранятся морозы.Однако уже днём температура достигнет -6…-8 градусов в связи с приходом антициклона и высокого давления, заверил Шувалов.

В целом радикальных изменений москвичи могут ожидать 10 декабря, с установкой западно-восточного переноса воздушных масс. С этого момента температура в тёмное время суток достигнет от -4 до -9 градусов, а днём столбик термометра покажет от -1 до -6 градусов. Выпадение снега стоит ждать не ранее 7 декабря.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге в первый день зимы не будет существенных осадков.

Фото: Сайт мэра и правительства Москвы