Высокоскоростную магистраль Москва – Петербург предложили достроить до Хельсинки

В Петербурге продолжает работу международный экономический форум.

В четверг, 3 июня, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил продлить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва – Петербург до Хельсинки.

По словам Иванова, он уже обсуждал инициативу с министром финансов Финляндии Матти Ванханену месяц назад. По его словам, РЖД ведет строительство магистрали, путешествие по которой займет около двух часов. Коллегам из Финляндии предлагают построить 200 километров дороги, а все остальное доделают российские специалисты.

Благодаря такому продлению трассы, появятся новые возможности для развития туризма, также будет оказано преимущество финскому бизнесу.

Отметим, что строительство ВСМ планируют завершить в 2027 году. Высокоскоростной участок до Твери запустят уже к концу 2025 года. Поезда по ВСМ будут ходить в два раза быстрее курсирующих "Сапсанов".

Ранее мы писали, что РЖД запустит дополнительные "Сапсаны" между Петербургом и Москвой в дни Евро-2020.

Фото: Piter.tv